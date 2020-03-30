شكرا لقرائتكم خبر عن شون بن يرتدى الماسك قبل غدائه فى ماليبو.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم شون بن مؤخراً أثناء سيره في شوارع مدينة ماليبو في كاليفورنيا، وفقاً لتقرير نشره موقع ديلي ميل الإنجليزي حيث أفاد التقرير بأن النجم البارز حاول الحجر الصحي الذاتي من خلال سيره في شوارع المدينة، وتناول وجبة الغداء في الخارج.

تقرير الديلي ميل أفاد أيضاً بأن شون بن حرص على ارتداء ماسك كوقاية احترازية من فيروس كورونا مثلما يظهر خلال الصور التي التقطت للنجم الشهير أثناء تجواله في ماليبو.

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علي جانب آخر يعد النجم شون بن واحد من أبرز نجوم هوليود وأوسمهم حيث ولد النجم الشهير عام 1960، كما تمكن من لعب العديد من الأعمال البارزة خلال مشواره الفني، بالإضافة إلي تتويجه مسيرته بالحصول والترشح لأكثر من جائزة مهمة، أبرزها تتويجه بجائزة الأوسكار قبل 17 عام، في 2003 عن دوره في فيلم النهر الغامض الذى حقق نجاحاً هائلاً في هوليود والسينما العالمية برمتها مما جعله واحد من أشهر نجوم جيله.

كما يستعد الممثل شون بن لمشاركة جوليا روبرتس في عمل جديد ممثل في بطولتهما لمسلسل يحمل اسم "Gaslit" الذى يركز علي فضيحة الرئيس الأمريكي السابق نيكسون، والمسلسل من تأليف سام إسماعيل الذى سبق ونجح في تأليف مسلسل mr robot من بطولة النجم رامي مالك حيث شهد العمل علي انطلاقة الأخير الفنية.