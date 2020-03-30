شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم شاهيناز "حياتى أحلى" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع حاليا المطربة شاهيناز اللمسات النهائية على ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "حياتى أحلى" التى انتهت من تسجيل أغانيه، وبناءً على ذلك قررت طرحه من خلال تعاونها مع إحدى الشركات لتوزيع الألبوم على كل المنصات الإلكترونية ومنصات الموسيقى الرقمية، حيث يستطيع الجمهور استماعها وذلك بعد طرح هذه الأغانى مع إحدى شركات المحمول.

وقد طرحت المطربة شاهيناز من ألبومها الجديد أغنية "توتة توتة" وحققت نجاحا كبيرا، وتتعاون شاهيناز في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عبد الحميد ومصطفي الريدي وايمن الشحات ومحمد الصواف، كما قام ادم حسين بتلحين وتوزيع كل الأغانى وتقدم شاهيناز في هذا الألبوم نوعية مختلفة من الأغانى تفاجئ بها جمهورها كما أكدت فى تصريحات خاصة.



بوستر البوم شاهيناز

وطرحت شاهيناز مؤخرا أغنية "شبكنى" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات الدسوقى فتحى، وألحان وتوزيع محمد ضياء، وحققت حتى الآن نسب استماع عالية.

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يشار إلى أن المطربة شاهيناز قدمت العديد من الأغانى على مدار مشوارها الفنى، منها "كمان كمان"، و"أحب أعيشلك"، و"قولي قولي"، وغيرها من الأغانى التى لاقت نجاح كبير على مستوى الوطن العربى .



المطربة شاهيناز

واستطاعت شهيناز أن تحقق نجاحًا جيدا، وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحًا كبيرًا، وبدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية "قولي قولي" ثم أنتجت الشركة المنتجة لبرنامج "ستار ميكر" أولى ألبوماتها وحقق نجاحًا كبيرًا عام 2003، وانتقلت بعد ذلك إلى روتانا وتعاونت معها من خلال ألبومين "أحب أعيشلك" و "جوه قلبى".