شكرا لقرائتكم خبر عن القول الفصل فى مكان إقامة ميجان ميركل والأمير هارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ما تعانيه الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا وانتشاره في أركانها والوفيات التي تموت نتيجة تفشي الفيروس الا ان الرئيس الامريكي كان لديه الوقت لمناقشة قضية انتقال ميجان ميركل والامير هاري بصحبة نجلهما للاستقرار في امريكا بلوس انجلوس ولم يكتفي فقط بمناقشة القضية ومتابعتها بل اخذ من وقته الثمين ليغرد علي تويتر بانه الولايات الامريكية لم تتكفل باي مصاريف للحماية الامنية تخص الامير هاري وميجان وان عليهما الدفع لتوفير تلك الحماية.

الامر دفع الثنائي هاري وميجان لاصدار بيان صحفي للرد علي الرئيس الامريكي الذي اقتطع من وقته ليغرد حول حمياتهما الامنية حيث قالا في البيان ان الأمير هاري وميجان ماركل ، دوق ودوقة ساسكس ،ليس لديهم أي خطط لمطالبة الولايات المتحدة بالدفع مقابل أمنهما واضاف البيان آنه تم إجراء الترتيبات الامنية وانهما سيقيمان في لوس أنجلوس مع ابنهما أرشي البالغ من العمر عام واحد.

من جانب اخر كشف موقع فارايتى عن تفاصيل مشروع عودة ميجان ميركل للفن مع شركة ديزنى، وذلك بعد تركها القصر الملكى بصحبة زوجها الأمير هارى وابنهما

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وأفاد الموقع أن ميجان ستقوم بعمل السرد الصوتى أو فيما يعرف بالتعليق الصوتى v.o للفيلم الوثائقى "الأفيال"، والذى يعرض على منصة ديزنى بلس فى أبريل المقبل.

وكانت المغنية العالمية مادونا، عرضت المساعدة على كل من الأمير هارى، وزوجته ميجان ميركل، وذلك من خلال عرض الشقة التى تمتلكها فى كندا للإيجار لهما، حيث تمتلك مادونا شقة فى واحد من أهم مناطق كندا على الاطلاق، وتحديدا فى "سنترال بارك" الغربية، بعد أن تنحى الثنائى عن مهامهما الملكية الشهر الماضى.

وذكر موقع vanityfair، أن المغنية ليست دائمًا موجودة بسبب نزاع قانونى استمر 3 سنوات مع جمعية البناء حول من يمكنه البقاء هناك عندما لم تكن مقيمة، واشترت منزلاً خارج لشبونة في عام 2017.