شكرا لقرائتكم خبر عن بدون اختبارات.. جون بون جوفى يؤكد إصابة ابنه جاكوب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هاجس الإصابة بفيروس كورونا اصبح يطارد نجوم العالم ، فقد كشف النجم العالمي جون بون جوفي أنه مقتنع تماما بأن ابنه المراهق لديه "نسخة معتدلة" من فيروس كورونا، و هو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية و أبرزها " نويز " ، ولكنه يقول أيضا أن ابنه لم يقم حتي الآن بعمل اختبار كورونا ، لذلك فالعائلة ليست علي يقين.

أخبر جون بون جوفي " Entertainment Tonight " أن ابنه جاكوب البالغ من العمر 17 عام انه اصيب مؤخرًا باحدي أنواع فيروس كورونا " Covid-19 " ، مضيفا الي أنه وعائلته اتخذوا قرارا بالعزل الذاتي كإجراء احترازي.

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يذكر أن النجم العالمي جون بون جوفي حاول مؤخرا جمع الناس معا خلال هذه الفترة العصيبة، حيث كشف الموسيقي البالغ من العمر (58 عاما) من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "Instagram" أنه كتب الجزء الأول لأغنية جديدة تحمل اسم "Do What You Can"، وطلب من المعجبين مساعدته في كتابة باقي الأغنية، وذلك بعد ساعات من إعلان عضو الفرقة " ديفيد بريان " أنه مصاب بفيروس كورونا ، و يقول : " أرجوك ساعد بعضكما البعض..سينتهي هذا قريبا" .

ففي مقطع فيديو قصير قال جون بون جوفي:"هذه أوقات عصيبة نمر بها، منطقة مجهولة، أنه المجهول العظيم" وأكد جون أنه يقضي وقته في الحجر المنزلي الذاتي بين آلاته الموسيقية، وأشار جون إلى انه يريد أن يعرف قصص المعجبين وأفكارهم خلال تواجدهم بالحجر الذاتي في منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا واستعرض جون بون جوفي فكرة جديدة تناسب التعاون مع جمهوره وهي كتابة اغنية معه، وذلك بكشف جون عن المقطع الاولي الذي كتبه علي ان يكمل الجمهور معه تأليف باقي الاغنية .