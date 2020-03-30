شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. حسنى شتا يكسر الحظر ويخرج من غرفته.. يا ترى راح فين؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حسنى شتا، مقطع فيديو كوميدى مع جمهوره على تطبيق "تيك توك، حول قراره بمناسبة حظر التجول و العزل المنزلى الذى تعيشه مصر وعدد كبير من دول العالم فى إجراء تحاول من خلاله الحكومات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، فى ظل ارتفاع احصائيات ضحايا الفيروس القاتل حول العالم.





وقرر الفنان حسنى شتا، تقوية قلبه والمغامرة بالخروج من غرفته وكسر حظر التجول، لكن ما فعله الفنان لم يكن خروجًا للشارع، بل كان قرارًا بمغادرة الغرفة والجلوس فى الريسبشن، وفى حوار كوميدى دار بين حسنى وشخص آخر خلف الكاميرا، قال حسنى شتا، وهو يكمل ارتداء بدلته الرسمية والكرافتة، "لا لا خلاص مش قادر مش قادر فعلا"، فسأله صديقه: "إيه رايح فين؟"، ورد عليه الفنان: "لا لا لا أنا زهقت من قاعدة السرير.. أنا هقوى قلبى وبعدين المطهر أهوه.. اليومين الجايين هقعد فى الريسبشن".

@hosnysheta هقوى قلبى خلاص????????????????. ##حسني_شتا ##hosny_sheta. ربنا يرفع البلاء عننا حافظ على نفسك وعلى كل اللى حواليك❤️♬ original sound - hosnysheta

ويأتى هذا الفيديو ضمن مشاركات عديد لكثير من النجوم عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة لتسلية الجمهور وحثهم على البقاء فى البيوت والحرص على العزل المنزلى لمساعدة الدولة فى السيطرة على وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين.

ويشار إلى أن الفنان الشاب حسنى شتا، كان قد انضم، فى أكتوبر الماضى، لأسرة مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى، وهو العمل الذى ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ 7 حلقات، والتى تعد سابقة أولى من نوعها فى الدراما التليفزيونية، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسام على ومقرر عرضه على منصة watch it الرقمية.

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وحسنى شتا هو ممثل صاعد استطاع أن يلفت أنظار الجماهير إليه، وأثبت خلال أعمال صغيرة أنه يملك موهبة، وكان أشهر أدواره شخصية صالح العطار فى مسلسل "الأب الروحى"، بعد أن ارتبط المشاهدون بـ"حسنى" الذى قدمه ضمن أحداث الدراما الطويلة والتى انتهت حلقات الجزء الأول بدخوله فى غيبوبة، ثم وفاته، ليتوقف دوره عند هذا الحد.

ويذكر أن من ضمن المشاركين فى هذه المبادرة مؤخرًا الفنانة مى كساب، التى أعلنت إقامة حفل لايف لجمهورها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" للتغلب على وقف وإلغاء عدد كبير من الحفلات، للحد من التجمعات الكبيرة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكتبت مى كساب عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "معادى معاكم يوم الخميس الجاى إن شاء الله وحفلة لايف على اليوتيوب لأول مرة كون معاكم على قناتى الرسمية على اليوتيوب مستنياكم هابدأ الساعة 10 مساء إن شاء الله.. #خليك_في_البيت #مي_كساب#حفلة#يوتيوب".