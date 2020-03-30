شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة بأول فيديو على "تيك توك": بنصح كل واحد يقعد فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة اللبنانية كارول سماحة إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من نجوم ونجمات الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث دعت متابعيها بموقع "إنستجرام"، على متابعتها عليه.



كارول سماحة

ونشرت كارول أول فيديو لها وهى تستخدم أحد الفلاتر، وتوجه نصيحة لجمهورها وتقول به "فى زمن الكورونا بنصح كل واحد يحط ماسك ويقعد بالبيت أو يهتم بشكله يحط اكسسوار ويعمل شى حلو"، كما نشرت فيديو آخر مع قطتها.

@carolesamaha ##corona Awareness by ##MadameRosita ##carolesamaha on ##tiktok ##مدام_روزيتا ##كارول_سماحة ##coronaviruschallenge♬ original sound - carolesamaha Advertisements

@carolesamaha Me and TuTsi on ##tictock ##carolesamaha ##كارول_سماحة ❤️♬ Pew Pew Pew - Auntie Hammy

وطرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، عبر قناتها الشخصية على موقع يوتيوب، وذلك بعد تفكير طويل ونقاشات مع جمهورها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حول قرارها بتأجيل طرح الأغنية بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم، ويبدو أن قرار الجمهور كان حاسمًا بمطالبته للفنانة اللبنانية طرح أغنيتها وعدم تأجيلها.

ومن جهتها، استجابت كارول سماحة، لطلب الجمهور وطرحتها عبر جميع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وكلمات الأغنية تقول: "مش هعيش.. مش هعيش محبوسة فى سجن القلق.. هبقى حرة وعندى حق.. افهم إن أنا عندى مبدأ طول حياتى.. بدى فرصة وفرصتين التالتة لأ.. مش هعيش مع حد سلبى.. وأصحى ألاقى عمرى راح.. حد فاكر إن قلبى.. ملك ليه أو مستباح.. دى المشكلة والحل باين من زمان.. الحب بيموت لو ما حسش بالأمان.. امتحان وسقطت فيه ولموا الورق.. حبنا كارت اتحرق".