شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: كورونا خلانى أعمل أحلى ذكريات وبقيت ألعب رياضة والتزمت بالصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة السورية أصالة أنها تستغل أزمة كورونا وما فرضته من فترة عزل منزلى كبيرة، لتفكر فى حياتها بشكل آخر، مؤكدة أنها بالوقت الحالى تعيد ترتيب حياتها وتصنع أحلى ذكريات لتقربها من أولادها بشكل أكبر.

وقالت أصالة فى فيديو لها عبر خاصية "ستورى" بحسابها على "إنستجرام" إنها كانت فى البداية غير قلقة بشأن أزمة كورونا وكانت تعتبر أنها دور برد والناس بتضخم الأمور، لكن فيما بعد اكتشفت مدى خطورته وقررت التعامل معه بشكل آخر.

وتابعت أصالة أن هذه الأزمة جعلت حياتها أهدى من حيث ممارستها الرياضة بانتظام وقرارها الالتزام بالصلاة بشكل أكبر من الماض، قائلة إن هذه الحكمة من وراء أزمة كورونا.



اصالة

كما ذكرت الفنانة السورية أنها عانت فى بداية الأزمة من صدمة كبيرة بعد الاعتياد على نظام حياة ملىءِ بالسفر والحفلات، وهو الأمر الذى جعل إحدى عينيها تصاب بـ"رفة"، وذلك لأن الحالة النفسية للإنسان تؤثر بشدة على العينين ومن الممكن أن تحدث رجفة أو رعشة في جفن العين السفلي أو العلوي.

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وكانت النجمة أصالة قد طلبت من المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، بسبب فيروس كورونا.

وغردت أصالة، عبر حسابها على تويتر قائلا "يارب تمر المحنة على خير ويارب الناس تقتنع مثل ما أنا مقتنعة بعد ماكنت مالى مصدّقه، إنّه الحلّ الوحيد نقعد بالبيت ونبطّل تجمّعات أرجوكم، بدّنا الحياة تكملّ بأقلّ ألمّ خليك بالبيت".

وفى سياق آخر تستعد النجمة أصالة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، تتعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عبد العزيز ومهندس الصوت خالد رؤوف، وأن تسجيلها سيكون بعد انتهاء الوضع الحالى بسبب أزمة كورنا.