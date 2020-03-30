شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الكوميدى اليابانى كين شيمورا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن موقع جاست جيرد عن وفاة الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا.

وفاة كين ليست الأولى بين الفنانين بسبب كورونا، حيث توفى الممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، وقد كان بلوم معروفًا بمشاركته فى أفلام مثل "Desperately Seeking Susan" و""Crocodile Dundee، بالإضافة إلى مجموعة من مسرحيات Broadway والإنتاج المسرحى والأعمال التلفزيونية.

وجاءت أخبار وفاة بلوم بعد الإعلان، عن وفاة الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى، وكان قد ظهر بلوم" لأول مرة فى برودواى، عام 1977 فى فيلم "The Merchant"، كما ظهر فى أعمال منها "Lost in Yonkers" و"The Best Man"، فيما كان آخر ظهور له على كان عام 2013 فى "The Assembled Parties".

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وظل مارك بلوم ممثل حتى النهاية، حيث كان آخر ظهور له خارج برودواى فى "Fern Hill" فى سبتمبر، ويقول التقرير إنه على الشاشة الفضية، كان معروفًا بـ"Crocodile Dundee" و"Desperately des Susan" و"Shattered Glass"، كما كان عنصرًا أساسيًا فى التلفزيون، بما فى ذلك دور حديث فى فيلم "you" بصفته مالك مكتبة Moody، وقد ظهر أيضًا فى "Fraiser" و"Hulu's" وMozart in the Jungle وHBO's "The Sopranos.