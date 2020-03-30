شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك عن أزمة كورونا: أتمنى الخسارة تكون خفيفة ومتحمس لليوم اللى هنحتفل فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات مؤثرة، تحدث الفنان الشاب أحمد مالك، عن أزمة كورونا، وانتشارها فى كافة أنحاء العالم، وعن صدمته فى اللحظة الحالية، وذلك تعقيبا على صورة نشرها، كان يريد أن يسخر من خلال من الأوضاع الحالية، ولكنه تراجع.

ونشر مالك عبر حسابه على انستجرام صورة أثناء وقوفه أمام احدى ماكينات الصرف الآلى، وعلق قائلا "كنت ناوي اكتب حاجة فيها هزار عن الفلوس و الحالة المادية، بس لاحظت اني مش في أزمة قوية زي ناس فعلا حياتها ممكن تكون في خطر بسبب الوضع الحالي.. بعدين فكرت في الوضع الحالي"



احمد مالك على تويتر

وتابع "انا حاسس ان معنديش حاجة اقولها او اعملها، و مش قادر حتي اقول لنفسي اعمل اية.. حاسس اني تايه و متلخبط بس حاسس اني مش لوحدي و ده شعور غريب بشكل حلو... حاسس اني عاوز افضل ساكت و اتفرج.. مش عاوز اجري، مش عاوز اخد كورس اونلاين، مش عاوز اعمل اي تحدي، مش عارف عاوز او مفروض اعمل اية"

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وأضاف، "انا بعترف اني مش فاهم حاجة.. عارف ان كلامي ممكن يميل للضلمة بس حاسس ان دي مش مشكلة و مش مفروض تخوفني.. حاسس ان دي مرحلة نادرة الانسانية بتعدي بيها وكلنا جزء منها.. العالم في حالة صمت، صمت له صوت انا مستغرب ومستمتع بقوته.. انا معنديش حاجة مضطر اعملها او اقولها غير اني أتأمل اللحظة دي و الاقي نفسي وسطيها"

وأختتم "مش عارف لو العالم هيتغير او لا بعد اللي بيحصل، بس اكيد هنفهم حاجة جديدة و حتي لو مفهمناش اكيد هنحس... اتمني الخسارة تكون خفيفة علينا و متحمس لليوم اللي هنحتفل بمرور كل ده".