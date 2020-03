شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كاميلا كابيلو تغنى على أنغام جيتار شون مندس فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى شون مندس صديقته النجمة العالمية كاميلا كابيلو، خلال تقديمها أغنيتها "My Oh My" التى حققت نجاحا كبيرا، وذلك خلال حفل iHeartRadio Living Room Concert for America الذى قدمه النجم العالمى وأيقونة الموسيقى إلتون جون.

وقد ظهر شون مندس البالغ من العمر 21 سنة وهو يعزف على الجيتار بينما غنت صديقته كاميلا ذات الـ23 سنة.

وكان الثنائى شون وكاميلا يقدمان الاستعراض على الهواء مباشرة من منزل كابيلو الموجود فى ميامى، حيث يقيم الثنائى بالحجر الذاتى المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقبل البدء فى تقديم استعراضهما الغنائى ألقى شون مندس تحية إلى "الممرضات والأطباء الشجعان الذين يعملون بجد كل يوم، نحن نفكر فيك كثيرا.. وشكرا لك على كل ما تفعله".

وخصصت العائدات التى جمعت من خلال هذا الحفل إلى عدد من المؤسسات الخيرية، وهى Feeding America و First Responders Children’s Foundation.

يذكر أن كاميلا كابيلو قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها "señorita" و"living proof" و"liar" و"romance" و"This Love" وغيرها.