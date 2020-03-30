شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش بترقص وتغنى فى المطبخ.. وتقدم وصفة النودلز السحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول الفنانة نسرين طافش تسلية وقتها في الطبخ خلال الحجر المنزلى، واليوم قدمت لجمهورها وصفه النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو، وهى ترقص وتغنى في المطبخ أثناء اعداد الوصفة، وكتبت قائلة:" النودلز السحرية لرفع المناعة و الرشاقة لذيذة بتشبع و سعرات حرارية منخفضة اللي ما بحب الكوسا يستبدلها بخيار .. استمتعوا بالحجر المنزلي و اعملوا شي مفيد النكد يخفض المناعة".

كما شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر موقع "انستجرام" ببعض الأفكار خلال قضاء أوقاتهم فى المنزل لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حيث اقترحت قراءة كتاب أو ممارسة الرياضة أو ألعاب مع أطفالك وكذلك الرسم أو الرقص، حيث نشرت صورا لها خلال تواجدها فى منزلها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة قطتهاها.

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وعلقت نسرين على الصور قائلة "ألم يحن الوقت لتبطئ تشويش إيقاع حياتك وضبط إيقاعك الخاص بأن تعود إلى نفسك قليلا ..استمتع فى بيتك سواء كنت مع عائلتك أو لوحدك .. اليكم افكار ممتعة في البيت قراءة كتاب بيدفي القلب .. متابعة أفلام ملهمة أو مضحكة".

وتابعت "رياضة منزلية فى آلاف الفيديوهات باليوتيوب.. يوجا بيلاتس او زومبا.. طبخ.. أى لعبة ممتعة بتناسبك.. رسم.. رقص.. ممكن يكون هاد أنسب وقت لتعمل خلوة.. أو صوم للرحمان صوم عن الكلام .. تأمل".

واختتمت كلامها قائلة "ملاحظة : الحيوانات الأليفة قطط او كلاب ما بيعدو بالكورونا .. خليكون بالبيت كرمال الي بتحبوهون يضلو بامان .. و ما تطلعو الا للضرورة .. تضلو بخير يا رب".