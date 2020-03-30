شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. عمرو سعد فى تحدٍ غريب بالشوكة على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان عمرو سعد بتحدٍ جديد وغريب عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، أطلق عليه تحدى خليك فى البيت، وظهر بالفيديو وهو ويضع شوكة على خلة الأسنان محاولا لتثبيتها دون أن تسقط.



عمرو سعد

@amrsaad.official تحدي خليك في البيت ##stayathome ##challenge ##amr_saad ##عمرو_سعد ##تحدي♬ original sound - amrsaad.official

وكان شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره ومتابعيه بصورتين جديدتين عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث ارتدى نظارته الشمس، وعلق على الصورة قائلا: "كتر القاعدة في البيت خلي شكلي إسبانى".

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وكانت الفنانة فيفى عبده، شاركت عمرو سعد في أحد الفيديوهات، التي نشرتها المنتجة سارة الطباخ عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، حيث نشرت سارة مقطعين أثناء تواجدهم في رحلة خارج مصر.

من ناحية أخرى، حرص النجم عمرو سعد، على تهنئة نجله رابى بفيلمه "صندوق الدنيا" الذى يقوم ببطولته مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوى، حيث قام عمرو بنشر صورة نجله على صفحته الرسمية بموقع انستجرام وكتب قائلاً :"النجم الصغير رابى عمرو سعد من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اللى هو أحد أبطاله، مارضيش ياخدنى معاه قال يعنى مكسوف، بس أنا غلست عليه ونزلت بوست، فخور بيك يا رابى ومبروك لكل نجوم الفيلم.

وظهر الطفل رابى نجل النجم عمرو سعد، فى العرض الخاص لفيلم"صندوق الدنيا" الذى يعد أول بطولة له مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوي، حيث حرص على حضور العرض رغم غياب والده، وأعرب عن سعادته الكبيرة بطرح الفيلم فى دور العرض، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.