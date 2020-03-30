شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على الأغنية المفضلة لدى يوسف شاهين من أغانى العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المخرج السينمائي الكبير يوسف شاهين كانت له طقوس كثيرة أثناء كتابة سيناريوهات أفلامه أو الاستعدادات قبل تصوير أي فيلم، وهو يقوم بعملية الديكوباج وفي فيديو نادر له في أحد البرامج بالتليفزيون المصري يتحدث عن إعداده لفيلم "الوداع يا بونابرت"، ويتحدث عن مولده وأعماله، وعن حبه لسماع صوت عبد الحليم حافظ ويختار أغنية " يا قلبي خبي " وهي من أفضل الأغاني التي يحب سماعها .

اغنية "يا قلبي خبي" غناها العندليب عبدالحليم حافظ عام 1955 وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي .

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يذكر أن اليوم تحل ذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ، والذى يظل أحد علامات الفن فى العالم العربى، حيث ما زال الوطن العربى يحتفل بذكرها حتى بعد مرور 43 عاما.

العندليب قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، لفت نجاحه الموسيقي الأنظار إليه وقام ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، وآخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969، من أبرز أغنياته (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار)، توفي في عام 1977 خلال رحلة علاجه في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 47 عامًا.