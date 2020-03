شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماريا كارى تغنى "Always Be My Baby" من منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية ماريا كارى بتقديم واحدة من أعمالها الغنائية الكلاسيكية، وذلك فى حفل iHeartRadio Living Room Concert for America الذى قدمة النجم العالمى وأيقونة الموسيقى الشهير التون جون وتذهب أرباحه لعدد من المؤسسات الخيرية. وغنت النجمة البالغة من العمر 50 عاما، والتى تحظى بشعبية جارفة حول العالم، مباشر من منزلها أمس الأحد وقدمت أغنية "Always Be My Baby" . ومن المقرر أن تذهب العائدات التي جمعت من الحفل لصالح عدد من المؤسسات وهي Feeding America و First Responders Children’s Foundation. Advertisements وكان النجم العالمي التون جون قد جمع عددا من زملائه المشاهير، بما في ذلك أليشيا كيز وليزو وليدي جاجا وشون مندس وكاميلا كابيلو، ولتكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخط الأمامي والمستجيبين الأوائل وسط انشار فيروس كورونا القاتل. يذكر أن ماريا كارى التى بدأت مسرتها الفنية فى عام 1989 قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة واستطاعت ان تكتسب شعبية جارفة ، و من أبرز الأغنيات التي قدمتها " we belong together " و" fantasy " و " one sweet day " ، وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ماريا كارى تغنى "Always Be My Baby" من منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.