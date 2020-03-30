شكرا لقرائتكم خبر عن عيلة فرفوشة.. أحمد داود فى رقصة جديدة مع علا رشدى وأبنائهما على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي بفيديو جديد علي تطبيق "تيك توك"، مع أبنائهم وهم يؤدون رقصة علي أغنية أجنبية، لتطرح علا رشدي تساؤلا عن أفضل شخص بهم أدى الحركات، وذلك استغلالا للوقت فى العزل المنزلى الذى فرضه انتشار فيروس كورونا على الجميع.

@olissima6 Family quarantine ????????♬ Something New feat. Ty Dolla $ign - Wiz Khalifa



احمد داوود

أحمد داوود يخوض ثانى بطولاته المطلقة فى السينما، بفيلم جديد من إخراج وإنتاج وائل عبد الله، حيث يعمل داوود ووائل عبد الله على التحضير للفيلم الذى سيتم الاعلان عن اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة قبل البدء فى تصويره خلال أسبوعين.

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وقدم داوود أولى بطولاته المطلقة فى السينما خلال فيلم "122" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات بوصوله إلى 25 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أمينة خليل وطارق لطفى وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهينى وإخراج ياسر الياسرى.

وكان آخر أعمال أحمد داوود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.