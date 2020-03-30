شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أمسية غنائية إحياءً لذكرى العندليب فى دار الأوبرا أون لاين والان مع تفاصيل الخبر
يعقب السهرة فيلم وثائقى من انتاج المركز القومى للسينما يتناول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجى واهم المحطات فى حياته الى جانب عدد من شهادات النجوم الذين تعاون معهم فى اعمال فنية خالدة .
ظلت شخصية العندليب عبد الحليم حافظ حلم راود العديد من النجوم، سواء المطربين الذين حذوا حذوه كى ينالوا نفس النجومية أو أقرب إليها، أو الممثلين الذين جسدوا شخصيته سواء فى أعمال حملت اسمه أو أدوار فى مسلسلات درامية تناولت تلك الفترة التى عاش فيها العندليب.
لعل أبرز من قدم دور عبد الحليم حافظ، الفنان الكبير أحمد زكى فى فيلم "حليم" من إخراج شريف عرفة ويتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء العندليب "عبد الحليم حافظ" في فترات مختلفة من حياته، متناولاً جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية في دراما كتبها السيناريست الكبير "محفوظ عبد الرحمن"، وجسدها على الشاشة الراحل الكبير "أحمد زكي" وأكمل دوره ابنه "هيثم". مع توضيح وطرق مقتطفات من حياته وإنسانية، ومواقفه السياسية .
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