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دريك ينشر صور لابنه أدونيس وعائلة ويتمنى لم الشمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المغنى دريك أول صور لابنه أدونيس وعائلته متمنيا أن يتم لم شملهم ثانية بعدما تسبب فيروس "" فى التفريق بين العائلات والأسر خوفا من تفشي الفيروس، ونشر تعليقا على الصور أنه يتطلع لليوم الذي سيكون قادر فيه علي لم شمل العائلة مرة أخرى. 

 

وكان اوبري دريك الشهير بدريك لفت الأنظار بشكل كبير لصور ابنه المختلف تماما عنه حيث يمتلك الطفل عيون ملونة وشعر أصفر ويبدو أن ذلك يعود لوالدته صوفى الفرنسية.

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وكان انتشار الفيروس تسبب فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا وغلق أبواب السينمات، ووقف الحفلات وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن فى الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم  ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا.

 

 

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