شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا مقلداً محمد رمضان فى أغنيته "فيروس": "بايرس بايرس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا، متابعيه، بمقطع فيديو له عبر حسابه على انستجرام، وظهر وهو يقلد حركات النجم محمد رمضان في أغنيه "فيرس" قائلا:" بايرس بايرس"، حيث يقصد بهذه الكلمة الفيديو الذى خرج به وقت انتشار فيروس "كورونا" فى الصين ووجه لهم كلمة "ربنا يشيل عنكم ويلاقوا علاج للبايرس اللى جايلك" وتم تداول هذه الجملة على صفحات السوشيال ميديا.

واحتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، بخطوبته الاسبوع الشهر الماضى، وشارك جمهوره بصورة عبر حسابه على فيس بوك، وعلق عليها قائلا، "محدش هيقولى ألف مبروك.. بيكا بيفرح" وانهالت عليه التعليقات المهنئة التى تتمنى له حياة سعيدة.

وعلى الجانب الآخر حصل مطرب حمو بيكا على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد وصول الدرع له.

من جانبها أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين منع قيام مطربي المهرجانات من الغناء على أراضيها تضامنا مع قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر، وأكد القرار على أن أغنياتهم تتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايرالموسيقية المعروفة‪.

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وكانت نقابة الموسيقيين المصرية برئاسة هاني شاكر أعلنت فى بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط‪.

وناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أى "مصنف" غير مصرح له "رقابيا ونقابيا" على أى من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتى أصبحت مجالا خصبا لصنوف من الأغانى والكليبات التى لم تحصل على أى تصريح أو ترخيص رقابى أو نقابى مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام‪.