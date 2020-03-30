شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يواصل تصوير "البرنس" ويشكر أهالى أبو رواش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم محمد رمضان، تصوير دوره فى مسلسله " البرنس"، الذى ينافس به فى الموسم الرمضانى المقبل، وشارك جمهوره بفيديو من آخر أيام التصوير فى منطقة أبو رواش، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا "شكرا أهالى أبو رواش على حسن تعاونكم معانا النهاردة فى تصوير مسلسل البرنس".







رمضان

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهد المسلسل الذى انتهى من تصوير أكثرمن نصف أحداثه، حيث يأمل الانتهاء من العمل مع حلول شهر رمضان أو فى الأيام الأولى من الشهر الكريم.

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وكشف المخرج محمد سامى عن البوستر الرسمى الأول لمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وظهر محمد رمضان وحيدًا سجينًا على البوستر، خاصة أن أحداث العمل تشهد دخوله السجن بسبب صراعاته مع أخوته بعد وفاة والدهم.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.