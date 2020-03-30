شكرا لقرائتكم خبر عن الحكاية فيها كورونا.. كريستوف فى العناية المركزة بفرنسا.. اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التكهنات كان بطلها النجم العالمي كريستوف، وبعد إصابته بفيروس كورونا الذي يهدد العالم ونقله لأحد المستشفيات الموجودة في باريس بفرنسا، تصدر اسمه المواقع الفنية خلال الساعات القليلة الماضية .

وحسب موقع "ميدي ليبر" فإن المغني البالغ من العمر ( 74 عام ) اجرى اختبار فيروس كورونا " Covid-19 " و جاءت النتيجة إيجابية، وأشار المقربون للنجم العالمي لوسائل الإعلام انه متواجد حاليا بالعناية المركزة في مستشفى باريس املا في استقرار حالته الصحية .

و ناشد المقربون من النجم الشهير بضرورة احترام خصوصيته و خاصة في هذه المرحلة .

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يذكر أن هناك عدد كبير من نجوم العالم أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا و هي الاخبار التي تصدم عادة محبيهم و معجبيهم ، و من ابرز هؤلاء النجوم نجم هوليوود الشهير توم هانكس و زوجته ريتا ويلسون و ادريس البا و زوجته صابرينا كذلك لنجم الأمريكي جاكسون براون و المغني الأمريكي تشاك بيلي عضو الفريق الغنائي "Testament" ، بينما تم نقل المغنى الأمريكى جون براين إلى المستشفى بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا ، وغيرهم الكثيرين .