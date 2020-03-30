شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تقدم طريقة الكب كيك خلال الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول الفنانة هيفاء وهبى تسلية نفسها خلال الحجر المنزلى، وعدم الخروج من البيت للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أعدت طريقة عمل الكب كيك بالشيكولاتة.

ونشرت هيفاء وهبى، مقاطع فيديو عبر خاصية "ستورى" على حسابها على إنستجرام، من داخل مطبخها وهى تعد حلوى الكب كيك، وتوضح لجمهورها طريقة تحضيرها فى المنزل.



هيفاء وهبى

وجهت الفنانة هيفاء وهبى رسالة جمهورها بنشر صور حيواناتهم الأليفة من كلاب وقطط لتخلى البعض عنها على الطرق، حيث يظن الكثير أنها تنقل إلى الإنسان فيروس كورونا، موضحة أن منظمة الصحة العالمية نفت ذلك، وأنها لا تنقل إلا السعادة، ولا يستحقوا التخلى عنهم.

ونشرت هيفاء وهبى، صورة كلب يضع كمامة، عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت "منظمة الصحة العالمية أكدت أن الكلاب والقطط ما بينقلوا كورونا للإنسان".

Advertisements

وأضافت هيفاء أن الكثيرين يتركون حيواناتهم على الطرق بسبب ذلك، قائلة "بس فى كتار عم بيتركوا حيواناتهم الأليفة على الطريق.. انشروا صورا تأكد للعالم أنهم ما بينقلوا إلا السعادة وما بيستحقوا تتخلوا عنهم".

يشار إلى أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى وباقى أسرة مسلسلها الرمضانى "أسود فاتح"، ينتظرون استئناف التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقف العمل بشكل تام، بسبب إجراءات السلامة الوقائية التى تتبعها الحكومة اللبنانية، ورفضها أى أعمال تقوم على التجمعات، حيث يتم تصوير العمل بالكامل هناك.

وتجسد هيفاء ضمن أحداث مسلسلها الرمضانى "أسود فاتح"، دور "رانيا خطاب"، وهى سيدة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع التى تقوم بتصدير المواد الغذائية، وفى نفس الوقت هى شقيقة شريف سلامة وزوجة معتصم النهار.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.