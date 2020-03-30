شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على كاظم الساهر بغرامة 44 ألف دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة جديدة تعرض لها الفنان العراقى كاظم الساهر، بسبب حكم صدر ضده من محكمة أردنية، أمس الأحد، وذلك بإلزامه بدفع غرامة لنقابة الفنانين الأردنيين بقيمة 44 ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالدينار الأردنى، بعد إحياء حفلتين عام 2018 فى فندق قصر المؤتمرات البحر الميت وفى عام 2019 قام بإحياء حفلتين فى مدينة عمان دون أن يحصل على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين.

كما حكمت المحكمة أيضا بتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ "1000" دينار، أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تسرى من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

أما نتيجة ما قام به الفنان العراقي ترتب عليه ما نسبته 10% من بدل أجره المقدر بمبلغ 110 ألف دولار، على الرغم من مطالبته المتكررة من أجل تصويب أوضاعه، إلا أنه لم يقم بالاستجابة الى المدعية وعليه فقد اقامت المدعية هذه الدعوى.

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وجاء الحكم غيابيا بحق الفنان كاظم الساهر، كونه تبلغ الدعوى بالنشر ولم يحضر جلسات المحكمة.

يذكر أن الفنان كاظم الساهر أحيا في شهر فبراير الماضي حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، وشهد حفله حضورا وتفاعلا واسعا من قبل محبي قيصر الغناء، حيث قدم باقة من أشهر وأجمل أغانيه.

وطرح الساهر مؤخرا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية الذي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب.