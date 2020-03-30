إصابة خادم الملكة إليزابيث بفيروس كورونا يثير مخاوف الشعب البريطاني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - تعد بريطانيا من أوائل الدول التي تأخرت بأخذ إجراءات احترازية حازمة في بداية ظهور فيروس كورونا،واختلاط كبار رجال الدولة فيها بعفوية دون ارتداء كمامات أو قفازات،والإستمرار في الإقتراب مع مخالطيهم تسبب بإصابة عدد كبير من كبار رجال الدولة،وكان الأمير تشارلز،أول أمير في العالم يصاب بفيروس "كورونا" ،ثم لحقه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،ووزير الصحة بالحكومة البريطانية،لكن إصابة خادم الملكة إليزابيث أرعب الشعب البريطاني على صحة ملكته،وأثار مخاوفهم من تفشي الوباء أكثر في البلاد.

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أحد الخادمين لدى الملكة إليزابيث الثانية، أثبتت إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير المخاوف على صحة الملكة وسط تفشي الوباء في البلاد.

وتقول الصحيفة إن الخادم، الذي تشمل وظيفته تقديم المشروبات والوجبات للملكة إليزابيث، والتعريف بالضيوف وتسليم الرسائل وتمشية كلاب الملكة بشكل يومي،تمت ترقيته قبل 6 أشهر فقط،ليصبح خادمها الشخصي، أرسل إلى المنزل للتقيد بفترة العزل الذاتي لمدة 14 يوما .

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وتقول إحدى المصادر المطلعة داخل القصر: "الجميع خائفون، ليس فقط على أنفسهم ولكن على صحة الملكة إليزابيث الثانية "93 عاماً"، وصحة زوجها دوق أدنبره الأمير فيليب "98 عاماً" الذي سيبلغ في شهر يونيو- حزيران المقبل عامه ال99. ، لذا يتوجب إخضاع الجميع في محيط الملكة للفحص الطبي، والتأكد من خلوهم من المرض.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، قامت العائلة المالكة بفحص اثني عشر شخصا من العاملين في محيط الملكة إليزابيث، وأظهرت الفحوصات أن نتائج الاختبار بالفيروس جاءت سلبية وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا .

وطلب الآن من معظم الموظفين في كل من" قصر باكنغهام" و"ساندرينغهام "في وندسور العمل عن بعد من المنزل، باستثناء عدد قليل يخدمون الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب.

وكان قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، تأكدت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد،وظهرت عليه أعراض بسيطة للفيروس، وهو بصحة جيدة واضطر إلى مواصلة العمل من البيت ريثما يتعافى.

وأكدت مصادر من داخل قصر باكينغهام، أن الملكة إليزابيث كانت قد التقت بالأمير تشارلز آخر مرة في التاسع من مارس بمناسبة قداس "يوم الكومنولث". لكن بيان رسمي للقصر الملكي أكد أن الملكة إليزابيث، التي تبلغ من العمر 93 عاما، تنعم بصحة جيدة، وتقوم باتباع التعليمات والإرشادات الصحية من أجل سلامتها .

كما أعلن الجمعة عن إصابة رئيس الوزراء البريطاني، ووزير الصحة في الحكومة البريطانية بفيروس كورونا المستجد وخضوعهما للعزل المنزلي لمدة أسبوعين .