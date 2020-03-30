وفاة النجم ​جو ديفي​ بعد إصابته بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - فارق النجم الأمريكي جو ديفي Joe Diffie الحياة، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، وبعد يومين من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID-19.
وقد نشر المتحدث الرسمي باسم جو ديفي بيانًا؛ ورد فيه أن أسطورة موسيقى الكانتري توفي بعد أن تأزمت حالة جهازه التنفسي بسبب فيروس كورونا.
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وكان ديفي قد أعلن عن إصابته بكورونا عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين، حيث كتب: "أنا أخضع الآن للعناية الطبية والعلاج، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية، وتبيّن إصابتي بفيروس COVID-19، أطلب منكم أنا وعائلتي الخصوصية في الوقت الحالي، وأطلب من جمهوري أن يتوخوا الحذر واليقظة في ظل انتشار هذا الوباء الخطير".
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