صورة.. ناهد السباعي تكشف أحدث أعمالها الفنية

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن أحدث أفلامها الذي يحمل عنوان" حار جاف صيفاً"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت السباعي بوستر الفيلم معلقة عليه :"دلوقت تقدر تشوف فيلم حار جاف صيفاً من إخراج:شريف البنداري"، حيث يعرض الفيلم على إحدى المنصات الشهير ة لماهدة الأفلام "أون لاين". :"دلوقت تقدر تشوف فيلم حار جاف صيفاً من إخراج:شريف البنداري"، حيث يعرض الفيلم على إحدى المنصات الشهير ة لماهدة الأفلام "أون لاين". يذكر ان ناهد تشارك درامياً في مسلسل "النهاية " بجانب يوسف الشريف، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2020، بجانب شريف منير، باسم مغنية، عمر الشناوي، سارة عادل، محمد جمعة، من تأليف:عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي. Advertisements

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