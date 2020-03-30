إليسا تبدأ مبادرة"الحيوانات الأليفة تعطي الحب لا كورونا"

أعلنت إليسا مشاركتها في مبادرة"الحيوانات الاليفة تعطي الحب لا كورونا"، وذلك بصوره مع كلبها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".
وجاءت المبادرة لخوف الناس من عدوى انتقال وباء كورونا المستجد من الحيوانات الأليفةللإنسان، لتنفي هذه الإشاعة وتدعو كل من يملك حيوان أليف أن يستمر في رعايته وإبقاءه بجانبه"
وشاركها الفنان وائل كفوري بالمباردرة عن طريق نشر صورة مع حيوانهالأليف عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستجرام".
يذكر أن إليسا قد أحييت آخر حفلاتها في القرية العالمية بدبي، وشهد حضور كامل العدد وقدمت باقة غنائية مميزة من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، بالإضافة إلى مجموعة غنائية أخرى ومنها" وبيستحي، ع بالي، عيشالك، أجمل إحساس".
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