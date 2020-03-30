فيديو..كليب "جنة تكفينا" لـ محمود العسيلي يقترب من 3 مليون مشاهدة

اقترب كليب أغنية "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي من حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:يمنى العسيلي، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:أمير هداية، والكليب من إخراج: إبراهيم هدروج.
يذكر ان آخر إصدارات العسيلي الفنية كانت أغنية "تمثيلية" التي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إيهاب عبدالواحد و محمود العسيلي، توزيع: أمير هداية.
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