في أسبوع.. كليب "واقع مجنون" لـ سميرة سعيد يقترب من ربع مليون مشاهدة

اقترب كليب أغنية "واقع مجنون"، من الربع مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحه على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: أشرف سالم، توزيع: محمد عرام، والكليب إخراج: نضال هاني، وتأتي الأغنية لتطرح عدد من المشاكل التيتجتاح العالم

خلال الفترة الحالية.

يذكر أن آخر إصدارات سميرة الغنائية هي "هليلة" التي طرحت على يوتيوب، وسجَّلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، كلمات: بلال سرور، ألحان: شادي نور، توزيع: هاني يعقوب.