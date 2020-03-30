بشرى عن برنامج العلم والإيمان:ليه بطلنا نعرض أحسن ماعندنا

نشرت الفنانة بشرى، فيديو من حلقة من البرنامج العلمي الشهير "العلم والإيمان" للدكتور الراحل مصطفى محمود، يتحدث فيها عن الفيروسات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت بشرى على الفيديو قائلة:"واحد من أبرز العلماء والفلاسفة المصريين د.مصطفى محمود، ليه

بطلنا نعرض احسن ما عندنا؟؟ برنامج العلم و الايمان للدكتور مصطفى محمود كان من افضل ما كان يقدم على شاشة التليفزيون المصرى..الله يرحمك و يحسن اليك يا من تصدقت علينا بالمعرفة قبل حتى ان ندرك و نفهم".

يذكر أن آخر أعمال بشرى الدرامية كانت من خل مسلسل "عوالم خفية" الي عرض في رمضان 2019، بمشاركة الزعيم عادل إمام، صلاح عبد الله، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، أحمد وفيق، أسامة عباس، طارق صبري، هند عبد الحليم"، ومن تأليف:امين جمال، محمد محرز، ومن إخراج: رامي إمام.

Advertisements

شاهد الفيديو من هنا