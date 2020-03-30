فيديو.. هنا شيحا تستعين بالـ"جوكر" في تعليماتها ضد كورونا

نشرت الفنان هنا شيحا، مقطع قصير من شخصية "الجوكر" الشهيرة، وهو يغسل يديه ويرتدي الـ"كمامة" وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هنا على الفيديو قائلة: "شيئين للقيام بهما: ضع كمامتك..أغسل يديك"، ويناسب المقطع الذي نشرته الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من وباء كورونا المستجد.

يذكر أن هنا تشارك دراميا في رمضان 2020 من خلال مسلسل "شاهد عيان"، ويشاركها البطولة "حسن الرداد، بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، ريم عبد القادر، ومن إخراج محمد عبد القادر حماقي.

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