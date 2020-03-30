شاهد.. إيناس عز الدين للجمهور بعد إصابتها بالمرض: كورونا مش عار

حرصت الفنانة إيناس عز الدين على مشاركة جمهورها كل جديد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتبت إيناس عبر صفحتها قائلة :"معلش بما اني فاضية تقبلوا مني كلمتين قاسيين عليكم من واقع انا عايشاه دلوقتي.. حالة الهلع والذُعر اللي الناس فيها فيها احياناً بتخرج منهم تصرفات ممكن توصل مريض كورونا او مشتبه فيه انه يخاف يروح يتعالج او يخاف يبلغ او يخاف يعلن عن مرضه و يفضل

انه ييجي على نفسه ويتحمل التعب ويقول ربنا يشفيني و يفضل يختلط بالناس وهو مصاب ولا ان يتقال عنه مريض كورونا ويمشي موصوم بالعار كما لو انه مريض ايدز".



وتابعت :" هو معذور عارفين ليه لانكم بتتعاملوا مع مريض الفايرس على انه وباء متحرك مش انسان مريض و عادي و ممكن تاخدوا احتياطاتكم في التعامل معاه وانه ممكن يخف و يرجع لحياته

الطبيعية تاني و لازم صوره تنتشر شمال ويمين وصور اهله و اسرته وعياله وساكن فين ومراته بتشتغل فين و عياله في مدارس ايه وتبدأ مرحلة انكم تحسسوهم انهم جرثومة ماشية على الارض".

اضافت :" وانا مش بتكلم عن نفسي ابداااااً لان انا اللي طرحت وضعي علشان احاول اطمن الناس لكن انا بتكلم عن ناس تانية عاديين عاشوا المعاناة دي زي الحقوا عربية اسعاف اهيه في الشارع كده المنطقة بقت موبوءة".

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استكمل حديثها قائلة :" هتكلم من واقع تجربتي لقيت ناس كتير بتفتي و بتهول و بينشروا الذعر بين الناس بالتهويل المبالغ فيه و يحكوا حكايات ما حصلتش