من قصد معتصم النهار بقوله "عقولهم أخطر من كورونا"؟

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل السوري ​معتصم النهار​ على منقدي موهبته والذين يقولون ان سبب نجاحه يعود الى وسامته وجماله وقال عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أضحك كثيراً عندما أسمع كلمات وآراء أنّ الوسامة هي سبب نجاح وكأنّهم لا يُرهقون أنفسهم عند أطباء التجميل لكي يظهروا بمظهر وسيم”.

وتابع مشيرا الى ان الذين يفكرون على هذا النحو عقولهما أخطر من ​فيروس كورونا​: “وكأنّهم قدّموا أدواراً جعلت هوليوود تبحث عنهم لتتعاقد مع أدائهم... يا ابني إنت وياه…الزمن والوقت كفيلين ليجعلكم سخيفين أكثر…ارحموا أنفسكم…عقول أخطر من الكورونا”