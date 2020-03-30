خاص الفن –هذا ما تفعله آمال سعد الدين في الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - عادةً، لا تحب الممثلة السورية آمال سعد الدين الخروج في تصريحاتها خارج حدود الفن، لكنها اليوم خرجت عن المألوف في ظل الظروف الراهنة التي أجبرت الناس على المكوث في المنزل مع انتشار وباء كورونا في أنحاء العالم.
في حديثها لموقع "الفن" أكدت أنها ملتزمة بالحجر المنزلي الطوعي مع أفراد عائلتها، مشيرة إلى أنها تقضي وقتها في متابعة الأفلام التي فاتتها، آخرها الفيلمين السوريين "درب السما" و"أمينة"، إضافة إلى الفيلم الشهير "الجوكر" من بطولة خواكين فينكس.
وأضافت أنها خلال هذه الفترة صارت تمارس الرياضة بشكل أكبر، كما أنها نظمت أكلها أيضاً، وبزغت عندها موهبة الرسم مع أنها لم ترسم قبل ذلك أبداً.
كما كشفت أيضاً أنها تعلمت طبخات جديدة، علماً أنها أعدت لعائلتها يوم أمس بيتزا ونوعين من المعكرونة، بينما ستطبخ اليوم الفاصولياء مع الرز.
أما درامياً، فتطل آمال سعد الدين بعمل واحد خلال رمضان هو مسلسل "حارس القدس"، علماً أنها شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "ببساطة" الذي يعرض حالياً عبر إحدى القنوات العربية المشفرة.
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