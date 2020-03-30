بالفيديو: عبادي الجوهر يكشف تفاصيل تلحينه لأغنية «انتي وردة» الذي استمر لعدة أشهر

كشف الفنان السعودي عبادي الجوهر، قصة أطول لحن في حياته، وكان لأغنية «لا إنتي وردة»، والذي بدأ تلحين مقدمته من باريس، في شهر سبتمبر.

وقال خلال لقائه في برنامج «كربول كاريوكي»، مع الفنان هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية «إس بي سي»، السعودية، إن الأغنية من كلمات الأمير بدر عبد المحسن، وبعد فترة من تلحين المقدمة عدنا إلى السعودية، وبعدها بشهر لحنت الفقرة الأولى منها.

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وأضاف: «جلست أنتظر باقي اللحن لأشهر، وكلما اتصلت عليه يقول إنه انشغل بشيء آخر، وفي شهر سبتمبر أعطاني الجزء الأخير من الأغنية، ووقتها لحنته أثناء جلوسي على القهوة، وظللت أردد اللحن لحين وصولي للمنزل حتى لا أنساه، وكان من أفضل الألحان التي لحنتها في حياتي».

كما كشف خلال الحلقة أن أغنية «خلاص ارجع»، وصلته كلماتها عبر «الواتساب»، ولا يعرف من كاتبها إلى الآن.

