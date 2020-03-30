فيروس كورونا يؤثر على عبدالحليم حافظ ويغضب محبيه

تحل اليوم الذكرى الـ 43 لرحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، حيث رحل عن عالمنا في 30 مارس عام 1977 عن عمر يناهز الـ47 عاماً بعد صراع مع المرض.

واعتادت دار الأوبرا المصرية عمل برنامج فني للاحتفال بذكري ميلاد ووفاة عبدالحليم حافظ كل عام، بحضور جمهوره ومحبيه الذين يستمتعون بأغانيه الخالدة، بصوت عدد من المطربين المحترفين.

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كما اعتادت أيضاً أسرة الفنان الراحل، استقبال عاشقيه داخل منزله بمنطقة الزمالك، الذين يكتبون بعض الجمل والكلمات على جدران المنزل تخليداً لذكراه.

واضطرت أسرة العندليب الأسمر ودار الأوبرا المصرية إلى إلغاء كافة الاحتفالات الخاصة بذكرى وفاته، وكذلك عدم فتح شقته بالزمالك، نظراً للظروف الحالية التي يشهدها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لتكون تلك هي المرة الأولى التي تلغي دار الاوبرا إحياء ذكرى وفاة عبدالحليم حافظ، وسط حالة من غضب وحزن محبيه.

