مطربة مصرية تعلن إصابتها بكورونا وتنشر صورتها داخل سيارة الإسعاف

أعلنت المطربة إيناس عز الدين عن إصابتها بفيروس كورونا، وانتقالها إلى مستشفى الحميات، ونشرت صورتها داخل سيارة الإسعاف، وكتبت إيناس على حسابها عبر «فيس بوك»: «الحمد لله، حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما، وفي الحجر المنزلي لوحدي ومش بختلط بأي شخص، وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة، وكل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة، إلا إذا الحالة ساءت، ساعتها بيحصل عزل طبي في أحد مستشفيات الحجر الصحي، وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير، وده بروتوكول مُتبع في العالم كله، مش في مصر بس، وهو إن الحالات السيئة بس هي اللي بتدخل عزل صحي في مستشفيات، ومافيش حاجة اسمها لو مريضة أنزل أي مستشفى عادي جنب بيتي».

وتابعت: «نزولي المستشفى وأنا مصابة معناها إني هعدي كل شخص في طريقي، ومافيش مستشفى مجهّز إنه يستقبل حالات إلا المستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة، ودي الوزارة اللي بتحوّل عليها الحالات اللي محتاجة إنها تتعزل في مستشفى، والفيروس ليه درجات، فيه درجات بتتابع من البيت مع وزارة الصحة، وبيتعملّها حجر صحي منزلي، وفيه حالات بتتدهور؛ فبيدخلوها العزل الصحي بالمستشفيات».

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واستأنفت منشورها بقولها: «حالتي تستدعي الحجر المنزلي حتى الآن، الحمد لله، الأعراض التي ظهرت عليّ هي كحة جافة جداً، ونشفان ريق، ألم شديد في الحلق مع صعوبة في البلع، وألم بحرقان شديد في منطقة الصدر كأن طوبة على الصدر، وهن وضعف شديد وألم في الجسم، مع صداع ودوخة؛ بسبب عدم وصول الأكسجين بشكل كافٍ بسبب صعوبة التنفس، مافيش حرارة، حرارتي مش بتتخطى ٣٧ ونص، وده لأن الجسم لسه ما وصلش للمرحلة اللي يتهاجم بشدة من الفيروس، فتبدأ الحرارة ترتفع علشان تهاجم الفيروس».

وأنهت حديثها قائلة: «مافيش أي داعي للذعر ولا نشر الهلع بين الناس أبداً، ولا فيديوهات صريخ وصويت ولطم، كل ده بيخوّف ويرعب الناس، وبيخلّي فيه طاقة سلبية تخلّي ناس كتير من الخوف تتوهم المرض، وتخلي المناعة تضعف؛ لأن العامل النفسي بيرفع المناعة، وزي ما قلت في الفيديو: توخوا الحذر واعملوا اللي عليكم، ولكن دون فزع أو نشر هلع بين الناس؛ لأن الناس فعلاً مش متحملة، انشروا طاقة إيجابية وكلموا الناس عن كام حالة اتحولت من إيجابي لسلبي، وكان حالة خفّت وخرجت من المستشفى، وكام حالة عملت حجر منزلي وحالتها كانت بسيطة، واتحسنت وهي في بيتها».

شاهدي الفيديو :