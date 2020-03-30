كورونا يجمع النجوم بعائلاتهم في الحجر المنزلي

بالرغم من خطورة انتشاره ونتائجه الكارثية على صحة الإنسان، لعب فيروس كورونا دوراً إيجابياً لناحية الحجر المنزلي الذي لم شمل النجوم العرب بعائلاتهم، حيث عادوا الى العائلة والترابط الأسري الذي كان مفقوداً من قبل بسبب العمل والفن.

الصور والفيديوهات تظهر النجوم العرب وعائلاتهم معاً في زمن الكورونا:

النجم زياد برجي نشر صورته مع ولداه وأحدهما يجلس على كتفيه، وعلق بالقول: "الدني كلها انتو."

View this post on Instagram A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama) on Mar 28, 2020 at 8:40am PDT

النجم راغب علامة اجتمع أكثر مع عائلته ونشر الكثير من الفيديوهات الطريفة والمفيدة التي وجه فيها نصائح ودعوات لجميع الناس داعياً الانتباه من خطورة الكورونا.

النجمة كارين رزق الله نشرت صورتها مع بناتها عبر انستقرام في الحجر المنزلي، حيث كانت تقضي معظم وقتها بعيداً عنهما في العمل.

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أيضاً كارن وازن تنشر دائماً أجمل الصور والفيديوهات مع عائلاتها في الحجر المنزلي وهذه الصورة من أجملها.

View this post on Instagram A post shared by Carmen Soliman (@carmensoliman) on Mar 27, 2020 at 12:45pm PDT

النجمة كارمن سليمان نشرت فيديو عبر انستقرام مع زوجها وشقيقتها وهم يغنون في الحجر المنزلي.

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