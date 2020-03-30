النجوم العرب يطلقون حملات لمساعدة المحتاجين في زمن كورونا

حملات عديدة ومبادرات خيرية أطلقها نجوم العالم العربي مؤخراً، حيث يعيش لبنان والعالم أجمع مشكلة انتشاء فيروس كورونا، فبادر الكثير من النجوم بإطلاق حملات لمساعدة المحتاجين والعائلات الأكثر فقراً تحت شعارات كثيرة.

تابعوا أهم النجوم يطلقون حملات لمساعدة المحتاجين في زمن الكورونا:

أطلق الاعلامي نيشان حملة صامدون بين النجوم حيث يختار كل نجم ثلاثة أسماء من النجوم لقبول التحدي ومساعدة المحتاجين.

النجم راغب علامة قبل التحدي من نيشان ونشر فيديو عبر انستقرام دعا فيه كل الناس والنجوم لمساعدة شعب بلده في هذه الفترة من خلال الحصص الغذائية.

النجمة مايا دياب أيضاً دخلت حملة ضصامدون وقبلت التحدي ووجهت دعوة الى كل الناس لمساعدة المحتاجين من خلال حملة صامدون.

كما ان النجمة مي حريري وجهت دعوتها الى كل الخيرين لمساعدة الفقراء في هذه الفترة الصعبة وسمت بعض من زملائها لقبول اتحدي صامدون.

النجم ملحم زين دعا الجميع الى مساعدة المحتاجين والتكاتف من خلال مبادرة 10452 همك علينا التي أطلقتها جمعية بنين وفادي الخطيب.

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النجم زياد برجي أيضاً عبر عن فرحه بالعودة الى الذات والتكاتف والمساعدة في هذه الفترة من خلال المبادرات والحملات الخيرية ومنها حملة 10452 عائلة محتاجة ودعا الناس للمساعدة.

ودعت النجمة كارول سماحة من مصر النجوم والناس لدعم المحتاجين من خلال جمعية رسالة وقبول تحدي فيروس كورونا.

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