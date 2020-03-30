أرملة جورج سيدهم: شكرت الله لوفاة نادية لطفي قبله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الدكتورة ليندا، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، إنها لم تشعر أنها كانت في جنازة زوجها، بل كان يوم عرس له، وجاءت له رسائل وبرقيات من مختلف بلدان العالم كافة ومن شخصيات لا تعرفها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية: “النهاردة كان يوم عرس وليس جنازة.. على رأى دلال عبدالعزيز روح جورج كانت ترفرف في الكنيسة”.

وتابعت، أنها ألتزمت بقواعد الكنيسة في عدد المشاركين في الجنازة، مؤكدة أن جمهورية مصر كانت على أتم استعداد أن تأتى اليوم في الجنازة.. أنا مش عارفة أيه موجة الحب الشديد للراحل جورج سيدهم.

وأوضحت أنه كان يقظ جدًا ومتابع جيد لكل شئ خلال فترة مرضه، التي امتدت لـ24 عاماً، ولم تتراجع حالته الصحية إلا في أخر 48 ساعة، مشيرة إلى أنها تزوجته 28 عامًا قضيت منها 24 عامًا مع مرضه ولكن كان يقظًا.

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واستطردت جورج كان إنسان قبل أن يكون فنان.. و إنسانيته تفرد بها كتب وشكرت ربى على وفاة زوجي بعد رحيل الفنانة نادية لطفي.. كنت أخشى أن ترحل نادية لطفي إن مات جورج في حياتها.. وأنا لم أخبره برحيل نادية حتى وفاته لأني أعلم تمامًا كيف ستكون حالته لو علم برحيل نادية لطفي.

يذكر أن الفنان جورج سيدهم، تم تشييع جثمانه من كنيسة العذراء بمدينة نصر، وسط حضور محدود لنجوم الفن حيث شارك في الجنازة الفنان أشرف زكين نقيب المهن التمثيلية، والفنان هاني رمزي، وتالفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة إلهام شاهين.

وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.