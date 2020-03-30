مي سليم وشقيقتيها بالملابس الرجالية للتوعية بكورونا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الأردنية مي سليم، وشقيقتيها دانا وميس، في الدعوة للالتزام بأساليب الوقاية من فيروس كورونا ومنها عدم السلام والتزام الحجر المنزلي، لمنع انتشار الفيروس.

مي سليم، نشرت فيديو طريف لها ولشقيقتيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ظهورا فيه وهم يرتدون الجلباب الصعيدي ويضعون شاربًا على وجوههن كما قمن بتغليظ الحاجبين لتظهر ملامحهن كالرجال.

وقدم الثلاثي أغنية “سلم علي”، بعد تغيير كلماتها لتتناسب مع الدعوة لعدم السلام، وعلقت عليها قائلة: “خليكم في الدار خاف علي ابن بلدك يا ولدي”.

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من ناحية أخرى، تجهز مي سليم لتصوير فيلمها الجديد «الباب يفوت جمل» الذي تشارك في بطولته أمام هاني رمزي، وهو من تأليف سامح سر الختم وإخراج أحمد البدري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

أما المارثون الرمضاني المقبل، فتشارك به مي بمسلسل «خيط حرير» أمام مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، يوسف عثمان، هنادى مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مي بدأت أيضاً في تصوير مسلسل جديد يحمل عنوان «dox» وينتمي المسلسل إلى دراما الأكشن، ومكون من 8 حلقات، ويشرف على كتابته محمد الصفتي، وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيري، وتشارك في بطولته أمام ميدوعادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ، وغيرهم، ومن المنتظر عرضه عبر منصة Watch it.