صديقة نادين نسيب نجيم تعطس على باب منزلها.. شاهد رد فعل الفنانة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن تدخل البهجة على قلوب محبيها، واخراجهم من أجواء أزمة انتشار وباء كورونا عالمياً بمقطع فيديو جديد، سخرت فيه من الفيروس المستجد.

ملكة جمال لبنان السابقة نشرت فيديو عبر تطبيق TikTok، استخدمت فيه مقطع من فيلم «عسكر في المعسكر»، وتحديداً أغنية «البيت ده طاهر»، حيث ظهرت الفنانة تفتح باب منزلها لصديقتها، لتفاجأها الأخيرة بالعطس في وجهها وداخل منزلها، حيث بدأت نادين في الرقص مرددة الأغنية بشكل طريف، وهي اللقطات التي كشفت روح الدعابة والمرح للنجمة اللبنانية.

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ناحية أخرى، تشارك نادين نسيب نجيم في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «2020» ، وتشارك في بطولته أمام الفنان السوري قصي خولي، كارمن لبس، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر، ومن المنتظر أن تغني الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أغنية تتر العمل.

شيرين هي نفس المطربة التي وضعت صوتها على تتر مسلسل نادين الرمضاني الماضي «خمسة ونص»، وكانت الأغنية بعنوان «يا بتفكر يا بتحس»، وقد حققت نجاحاً كبيراً، حيث كانت المرة الاولى التي تغني فيها النجمة المصرية باللهجة اللبنانية، وقد شاركت نادين في بطولة العمل أمام قصي خولي أيضاً، وكان من إخراج فيليب أسمر.