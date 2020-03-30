حكم قضائي ضد كاظم الساهر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حكمت محكمة بداية عمان على الفنان العراقي كاظم الساهر بدفع غرامة مالية قدرها 44 ألف دولار، بالإضافة إلى تحمل رسوم القضية التي تقدر بألف دينار أردني.
وجاء هذا الحكم بعد قيام الساهر بإحياء حفلين أحدهما في فندق قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت عام 2018، والثاني في مدينة عمان عام 2019، وذلك دون الحصول على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين في الأردن.
الفنان العراقي لم يحضر جلسات المحكمة، وتبلغ الدعوى بطريقة النشر، ولم يعلق الساهر على هذا الحكم حتى الآن.
وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد أحيا الشهر الماضي حفل عيد الحب، على مسرح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
الفنان العراقي أشعل الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، ومنها: “كل العشق، وعيد وحب، وأكرهها، وكتاب الحب”، وغيرها من الأغاني.
وخلال الحفل حرص كاظم الساهر على توجيه التحية لشباب العراق، بقوله: “من خلالكم أقدم تحية لشباب العراق، وهم يحتفلون بعيد الحب بساحاتهم وإيمانهم، بعطائهم وبمطالبتهم بحقوقهم وبحقوق الآخرين وحقوق الأطفال، الله يحفظ بلدنا ويرعاها، الله يحفظهم”.
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