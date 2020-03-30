توفيق عبدالحميد يكشف حقيقة تحويله سيارته الخاصة إلى «تاكسي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري توفيق عبدالحميد، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول تحويله سيارته إلى تاكسي، وذلك للإنفاق على نفسه بسبب عدم مشاركته في الأعمال الفنية، والتي انتشت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة خاص بعد إعادة إحدى الصفحات التي تحمل اسم الفنانة ياسمين صبري لهذه الأخبار.

توفيق عبدالحميد، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية “الحدث”، إنه بالفعل كان ينوى تحويل سيارته الملاكى إلى سيارة أجرة ولكن هذا الأمر كان في عام 1990، ولكن سيارته كانت موديل قديم فلم يفعل ذلك.

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وأضاف، أن سبب انتشار تلك الشائعة والتي قامت بنشرها الفنانة ياسمين صبري، والتي قدم لها توفيق الشكر، هي صفحات التواصل الاجتماعي المزيفة التي تحمل اسمه، مشيرا إلى أن لديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ولكنها مجمدة وليس لديه أصدقاء على تلك الصفحة.

وعن تبرعه بأجر ظهوره في برنامج “صحبة السعادة”، لصالح مستشفى أبو لريش للأطفال قال، إنه بعد تكريمه في أحد المهرجانات الفنية قامت الكثير من القنوات الفضائية وعدد من الجهات بطلب عمل لقاء معه ولكنه رفض ولم يقم إلا بعمل لقاء واحد، وتبرع بالمبلغ الذي تقاضاه بالكامل لمستشفى أبو الريش للأطفال.

كما علق على الأحداث التي تشهدها مصر خلال الوقت الحالي بعد انتشار فيروس كورونا قائلًا: “أتمنى أن تمضي الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله ومصر خاصة من أزمة انتشار فيروس كورونا على خير”.