بعد أيام من إعلان خطوبتها.. هند عبدالحليم تفجع بوفاة عمتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أيام قليلة من إعلان خطوبتها إلى شاب من خارج الوسط الفني، فجعت الفنانة المصرية هند عبدالحليم بوفاة عمتها.

الفنانة الشابة أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون”.

وأضافت: “ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله عمتي نادية عبدالحليم الطيار نرجو الدعاء لها بالمغفرة والرحمة”.

وكانت الفنانة المصرية هند عبدالحليم قدأعلنت خطبتها مؤخرا إلى شاب من خارج الوسط الفني، يدعى “كريم قنديل”.

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الفنانة المصرية نشرت صورة من حفل خطوبتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها :” خطوبتنا.. ده كان قبل الحجر الصحي”.

وأضافت: “كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا.. بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم في البيت و خلوا بالكم من نفسكم”.

وكانت الفنانة المصرية هند عبدالحليم قد تمت خطبتها من قبل إلى زميلها الفنان الشاب باهر النويهي، وذلك في شهر يوليو عام 2017، إلا أنهما انفصلا بعد أشهر قليلة، دون أن يكشفا الأسباب.

يذكر أنه يعرض حاليا للفنانة هند عبدالحليم مسلسلها الجديد “حكايات بنات 4” الذى انطلق عرضه السبت الماضى على شاشة قناة ON.

ومسلسل “حكايات بنات 4” من بطولة ميرنا نور الدين، وهند عبدالحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، ومحمد إبراهيم يسري، وغيرهم، وهو من تأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف.