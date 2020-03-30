بعد أزمة كورونا.. أشرف زكي يدشن «صندوق الخير» لرعاية المتضررين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدر الفنان المصري أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قرارًا جديدًا بتدشين، «صندوق الخير»، وذلك لمساندة الأعضاء المتضررين، من توقف الفعاليات الفنية والثقافية بناءً على قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت النقابة بيانًا بهذا القرار، وجاء فيه: “انطلاقا من الدور الذي تقوم به نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق النقابات في مصر، وفي ظل الظرف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم، التي تفرض علينا التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على الأصعدة كافة.

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ومن هذا المنطلق أطلقت النقابة مبادرتها “صندوق الخير” لمساندة أعضائها المتضررين من توقف الفعاليات الفنية والثقافية كافة.

ونلتمس من الأعضاء الكرام المستهدفين من هذه المبادرة أن يتقدموا مشكورين لكتابة طلب للنقابة لتتمكن الإدارة بالقيام بواجبها الطبيعي تجاه أعضائها الأفاضل، واختتم البيان: “حفظ الله مصر وحفظكم جميعها”.

من ناحية أخرى كان قد طالب عدد من النجوم بوقف تصوير الأعمال الرمضانية ولك تجنبًا لانتقال عدوى فيروس كورونا، وأكد الفنان أشرف زكي، أن التصوير مستمر إل حين صدور قرارات أخرى مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة الممثلين وكل أطقم العمل خلال التصوير من توفير مواد مطهرة وقياسات حرارة لمتبعة النجوم أولًا بأول بالإضافة إلى تعقيم كامل لمكان التصوير.