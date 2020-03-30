ميريهان حسين تقلد منى زكي في «كده أوكيه».. والأخيرة تعلق.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية ميريهان حسين عن انشائها حساب على تطبيق “تيك توك”، من خلال مقطع فيديو طريف ظهرت فيه وهي تقلد النجمة منى زكي.

ميريهان ظهرت في المقطع وهي ترتدي ملابس “غازية” وقامت بتقليد مشهد لمنى من مسرحيتها الشهيرة “كدة أوكيه”، وعلقت قائلة: “أنا النداهة ندهتني وعملت تيك توك أهو أهو tiktok.com/@mirhanhusseinmima.. حاسة اني رجعت ستار اكاديمي.. @monazakiofficial هي رجاصة؟”.

منى زكي أعادت نشر فيديو ميريهان على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”، وعبرت عن إعجابها به، قائلة: “لذاذة بس”، لتعلق ميريهان: “مفيش ألذ منك”.

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ومسرحية “كده أوكية”عرضت عام 2003 وحققت نجاحا كبيرا، وهي من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وشريف منير وهاني رمزي وياسمين عبدالعزيز.

يذكر أنه عرض مؤخرا لميريهان حسين مسلسل “ختم النمر”، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، عفاف شعيب، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، تامر شلتوت، وفاء سالم، تميم عبده، أمير صلاح الدين، قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبدالمعطي، وقد حقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقدمت ميريهان حسين خلال العمل دور شر وذلك بعد تخلي حبيبها عنها وزواجها من شقيقه حتى تنتقم منه.