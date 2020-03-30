شريف مدكور يحرج متابعة انتقدت ملابسه: الكيماوي السبب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تلقى الإعلامي المصري شريف مدكور انتقادا من إحدى متابعاته، بسبب ارتدائه نفس “التيشيرت” أسفل ملابسه بشكل مستمر.
المتابعة كتبت: “التي شيرت اللي من تحت البلوفر ده عيب قوي واحد يلبسه كده شكله معفن قوي لبسه بقاله شهر مش بيغيره حاجة عرة أوي”.
شريف رد على انتقاد المتابعة، قائلا: “ده حضرتك لأن جسمي منمل من جرعات الكيماوي ولازم البس خامة معينة علشان محسش بالتنميل ونفس الموضوع في الحذاء، وشكرا على التعليق اللطيف”.
الإعلامي المصري أضاف، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “وأكيد حضرتك بغيره يوميا بس هو نفس اللون والموديل.. وربنا يكفيكي شر الكيماوي”.
شريف عبر عن استيائه الشديد من هذا الانتقاد، وعلق قائلا: “هي ليه الناس بقيت كده و الغريبه انها ست كبيره في السن”.
وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد أصيب بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية لإزالته، وذلك داخل مستشفى دار الشفاء.
الإعلامي المصري كشف لجمهوره أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه للعملية، شارك جمهوره معاناته، حيث نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج الكيماوي.
مدكور أرفق الصورة بتعليق قال فيه: ” جلسه كيمو ربنا يشفي كل مريض”، وقد دعا عدد كبير من جمهور الإعلامي له بالشفاء العاجل.
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