السيناريو المنطقي يهدد استمرار الدوري التونسي

يدرس الاتحاد التونسي لكرة القدم حاليا 3 سيناريوهات لمصير الدوري المحلي هذا الموسم، والذي تم تأجيله في 16 مارس/آذار الجاري، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

الخيار الصعب

وعلم مراسل "العين الرياضية" من مصدر داخل الاتحاد التونسي أن الأخير يدرس احتمالية إلغاء الموسم الحالي، وهو الخيار الأقرب للمنطق لعدة اعتبارات، أهمها إمكانية تمديد فترة الحجر الصحي حتى نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، فضلا على صعوبة اللعب في فصل الصيف بحكم الحرارة الشديدة وعدم تواجد الأضواء الكاشفة في عدة ملاعب.

كذلك فإن منتخب تونس ينتظر عدة التزامات مهمة في عام 2021، والتي تفرض عدم إنهاك اللاعبين وتمكينهم من القيام بالتحضيرات البدنية اللازمة في فصل الصيف.



يذكر أن إلغاء الموسم أحبط مساعي الترجي الرياضي، الساعي لنيل لقبه الـ30 في الدوري التونسي وتعليق النجمة الثالثة على قميصه.

ويحتل الترجي حاليا صدارة ترتيب الدوري التونسي برصيد 44 نقطة من 16 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الصفاقسي أقرب

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خيار مستبعد

يدرس الاتحاد التونسي أيضا إمكانية استئناف جميع المسابقات مع انتهاء الحجر الصحي، غير أن هذا الأمر يبدو مستبعدا للغاية، في ظل عدم وضوح الرؤية حتى الآن بخصوص موعد رفع الحجر.

وتتجه السلطات التونسية، كما هو الحال في أغلب دول العالم، لتمديد فترة الحجر الصحي، في ظل مواصلة الفيروس انتشاره.

ويوجد اتجاه لدى عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التونسي لاستئناف المسابقات المحلية في شهر مايو/أيار المقبل، حيث يرى مناصرو هذا الرأي أنه بالإمكان إنهاء الموسم قبل نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، شريطة لعب مباراتين في الأسبوع أو أكثر بصفة منتظمة.

هذا السيناريو يبدو صعب التحقيق من الناحية العملية، في ظل تواجد مخاطر كبيرة على صحة اللاعبين الذين سيكونون معرضين لنسق جنوني في ظروف مناخية قاسية.

انتظار وضوح الرؤية

يفضل جانب آخر داخل إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم أن يتم استئناف المسابقات المحلية بعد انتهاء أزمة كورونا بشكل نهائي ووضوح الرؤية بخصوص إمكانية إقامة مباريات وفعاليات رياضية.

ومن الممكن أن يتم تمكين الأندية من القيام بالتحضيرات الصيفية، ثم استكمال الموسم الحالي، ومن بعده بدء الموسم الجديد.

هذا الخيار يبدو أيضا صعبا للغاية، باعتباره سيرهق اللاعبين الذين سيخوضون عددا كبيرا من المباريات خلال فترة قصيرة، وبالتالي سيجعلهم عرضة للإصابات.