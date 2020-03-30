هذه رسالة كريستيانو رونالدو من الحجر المنزلي

نشر لاعب كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له برفقة ثلاثة من اولاده من داخل الحجر المنزلي، معلقاً عليها بالقول: “في هذه اللحظة الصعبة بالنسبة للعالم كله، دعونا نكون شاكرين للأشياء التي تهم – صحتنا، عائلتنا، أحبائنا. أبقوا في المنزل ودعونا نساعد جميع العاملين في القطاع الصحي الذين يقاتلون لإنقاذ الأرواح.

وكان رونالدو قد غادر الحجر الصحي في الفترة الماضية، وذلك بعدما أعلن فريقه يوفنتوس الإيطالي عن ثبوت إصابة لاعبه دانييلي روغاني بفيروس كورونا، وإجراء العزل على جميع الفريق وأعضاء النادي.

وسافر النجم البرتغالي إلى وطنه لزيارة والدته، التي أصيبت مؤخرا بسكتة دماغية، قبل الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس بكورونا.

وتواجد رونالدو وروغاني في غرفة تبديل ملابس عندما فاز يوفنتوس على إنتر ميلان 2-0 في مباراة أقيمت خلف الأبواب المغلقة.