ممثلة سورية ومغنية مصرية تعلنان إصابتهما بكورونا

أعلنت الممثلة السورية هناء نصور إصابتها بـفيروس كورونا المستجد، خلال وجودها في البرازيل، وذلك قبل ساعات من إعلان المغنية المصرية إيناس عز الدين التقاطها العدوى، بفيروس كورونا، على متن طائرة أقلتها من المغرب مؤخراً.

وقالت الممثلة السورية هناء نصور على فايسبوك: “لا يمكنني النوم وهذيان وتعرق، نقوم للتمارين الرياضية كي يتدفق الدم، وندافع عن الجسد الذي يتهالك.. نأكل رغما عنا كي نحيا نشجع بعضنا أننا لن نموت هنا”.

Advertisements

نذكر ان عدد من الفنانين سبق وأعلنوا اصابتهم بفيروس كوورنا منهم الممثلة المصرية رولا محمود.

كما أعلنت الفنانة هند البحرينية شفائها من فيروس كورونا، ومغادرتها للحجر الصحي، على أن تكمل أيام العزل الصحي في المنزل.

أيضاً غادر الفنّان عبد الله بوشهري، الحجر الصحي في الكويت، بعد حوالي الشهر على بقائه فيه، وقايةً من فيروس كورونا.